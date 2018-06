Doha (SID) - Vanessa Low hat mit einer "Weltrekord-Show" die zweite Goldmedaille für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) bei der WM in Katar errungen. Die 25-Jährige Weitspringerin von Bayer Leverkusen, die in Oklahoma City in den USA lebt und trainiert, setzte mit dem Weltrekord von 4,72 m im zweiten Versuch ein Ausrufezeichen - und legte im dritten mit 4,79 m gleich noch einen Weltrekord nach.

Die starke Konkurrenz um die bis auf einen Zentimeter an ihre bisherige Weltbestmarke herangesprungene Italienerin Martina Caironi (4,59) war geschlagen. Jana Schmidt (Rostock/3,73) komplettierte den deutschen Erfolg mit dem Gewinn der Bronzemedaille.