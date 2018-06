Schwanewede (dpa) - Mit Taschenlampen laufen sie Streife vor einer Flüchtlingsunterkunft und im ganzen Ort: Rechtsextreme "Nachbarschaftswächter" in der niedersächsischen Gemeinde Schwanewede haben die Polizei auf den Plan gerufen. "Wir schauen uns das ganz genau an", sagte ein Polizeisprecher. Auch der Verfassungsschutz beobachtet die Gruppe, die seit Anfang Oktober in unregelmäßigen Abständen durch die Ortschaft nahe Bremen patrouilliert. Gerüchte, dass Flüchtlinge in Schwanewede kriminell geworden sein sollen, wiesen Polizei und Bürgermeister vehement zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.