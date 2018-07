Barcelona (SID) - Der alte und neue Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier hat einen Start nach Maß in den vorletzten WM-Lauf erwischt. Der 31-Jährige gewann am Donnerstag die Auftaktwertung der Rallye Spanien in Barcelona über knapp drei Kilometer in seinem VW Polo-R mit 2,1 Sekunden Vorsprung auf den Belgier Thierry Neuville. Dritter wurde Andreas Mikkelsen (Norwegen/+2,9).

"Das war ein guter Start, aber die Rallye geht erst am Freitag richtig los", sagte Ogier, der sich bereits Mitte September in Australien seinen dritten Titel in Serie gesichert hatte. Zuletzt war er aber beim Heimspiel in Korsika nach technischen Problemen nur 15. geworden.

Der deutsche Pilot Armin Kremer (Friedrichsruhe/Skoda) kam in Spanien über Platz 27 (+16,9) hinaus.