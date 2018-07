Kampala (dpa) - Die Sängerin Deena Herr aus Baden-Baden macht als Popstar Furore - aber nicht etwa in Deutschland, sondern im ostafrikanischen Uganda. Das Besondere: Die 22-Jährige singt ihre Lieder in der Landessprache Luganda.

"Ich hätte nie damit gerechnet, so eine Aufmerksamkeit zu bekommen", sagt die Musikerin. Das Video zu ihrem Song "Mumuleete" erfreut sich großer Beliebtheit.

Deena Herr ist seit 2013 in Afrika: Anfangs war sie in Ruanda, dann verliebte sie sich ins Nachbarland Uganda. Zunächst will sie aber nach Deutschland zurück, um ihr Studium der Sozialpädagogik in Berlin wiederaufzunehmen. Erst danach setzt sie wohl ihre Karriere in Afrika fort.

YouTube-Video von Mumuleete