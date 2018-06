Warschau (AFP) Bei der Parlamentswahl in Polen am Sonntag kann die nationalkonservative Opposition einer aktuellen Umfrage zufolge mit einem Sieg, aber nicht mit der Mehrheit im Parlament rechnen. Nach der am Donnerstag veröffentlichten Befragung des Meinungsforschungsinstituts TNS im Auftrag der Zeitung "Gazeta Wyborcza" kommt die EU-skeptische Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) auf 32,5 Prozent der Stimmen.

