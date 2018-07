Moskau (AFP) Russland hat Berichte über einen Luftangriff auf ein Feldlazarett im Norden Syriens dementiert. "Ich möchte alle diese Informationen dementieren", sagte die Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag in Moskau. Sie zog grundsätzlich die Glaubwürdigkeit der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Zweifel, die über den Angriff auf das Lazarett in der nordwestlichen Provinz Idlib berichtet hatte.

