Madrid (AFP) Zwei Monate vor der Parlamentswahl in Spanien hat das Statistikamt in Madrid einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit vermeldet. Im Sommerquartal von Juli bis Ende September sank die Quote im Vergleich zum Vorquartal von 22,37 Prozent auf 21,18 Prozent, wie das Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Antritt der Regierung unter dem konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy Ende 2011.

