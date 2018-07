München (dpa) - "Alles, was man wissen muss; in nur wenigen Stunden. Praktisch verpackt in leicht verdaulichen Happen zu 140 Zeichen." So wirbt ein neues Buch des Autors Oliver Kuhn für sich ("Alles, was man wissen muss - in 140 Zeichen").

Das Buch verspricht "umfassende Allgemeinbildung in Twitter-Länge", vor allem in Geschichte, aber auch Philosophie, Musik oder Architektur. Beispiel: "Jugendstil (um 1900) Extreme Formen und Farbvielfalt. Dekorative Ornamente (z.B. Blumen). Üppige Farben. Vielfältige Materialien (Stahl, Glas)." Oder aus der Literatur: "Pippi Langstrumpf. 9-jähriges rebellisches Mädchen. Lebt allein. Sinnbild einer modernen starken Frau. Freunde: Annika und Peter (das spießige Ehepaar)." Ein durchaus unterhaltsames Experiment.

- Oliver Kuhn: Alles, was man wissen muss - in 140 Zeichen, 336 S., Euro 9,99, ISBN 978-3-86883-704-9.