München (dpa) - Online-Dating war gestern? Das Portal Friendscout24 entdeckt jedenfalls die Analog-Realität und veranstaltet Single-Partys in der echten Welt. Die Idee: Flirten von Angesicht zu Angesicht - wie in längst vergangenen Zeiten.

"FriendScout24 bietet die meisten Möglichkeiten, aktiv zu flirten - ab sofort auch über Web, Smartphone, Tablet und Smartwatch hinaus", heißt es in einer Mitteilung. Der Startschuss für die neuen Events sollte an diesem Donnerstag mit einer 20er-Jahre-Party in München fallen, zu der auch "Bachelor" Paul Janke, Playmate und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Sarah Nowak sowie Verena Kerth eingeladen waren.

FriendScout24 ist nach eigenen Angaben mit rund einer Million aktiven Usern pro Monat Marktführer im Bereich Online-Dating in Deutschland.