Genf (AFP) Die UNO hat schwere Vorwürfe gegen die tschechische Regierung wegen des Umgangs mit Flüchtlingen erhoben. Die Inhaftierung von Migranten in der Tschechischen Republik erfolge "systematisch" und sei "menschenunwürdig", erklärte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Seid Raad al-Hussein, am Donnerstag in Genf. Das gelte insbesondere für die Einsperrung von Flüchtlingskindern.

