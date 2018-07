New York (AFP) Nach den tödlichen Schlägen auf einen Jugendlichen in einer christlichen Sekte im US-Bundesstaat New York hat der Bruder des Opfers vor Gericht über die Gewaltorgie gesprochen. Bei einer Anhörung am Mittwoch in der Kleinstadt New Hartford erzählte der 17-jährige Christopher Leonard, wie seine Eltern und andere Sektenmitglieder ihn und seinen 19-jährigen Bruder Lucas mit einem Kabel ausgepeitscht und in den Bauch geschlagen hätten. Offenbar sollten die Teenager bestraft werden, weil sie die Sekte verlassen wollten.

