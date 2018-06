Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama und Pakistans Regierungschef Nawaz Sharif haben bei einem Treffen im Weißen Haus die Zusammenarbeit beider Länder im Kampf gegen den Terrorismus unterstrichen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung bezeichneten Obama und Sharif die bilateralen Beziehungen als "entscheidend für Frieden und Sicherheit auf regionaler und weltweiter Ebene". Beide Spitzenpolitiker riefen in Washington die islamistische Rebellenbewegung der Taliban zu Verhandlungen mit der Regierung in Afghanistan auf, um eine "dauerhafte Friedensvereinbarung" zu schließen.

