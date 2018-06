Washington (AFP) Bei einer Geiselbefreiung im Irak ist ein US-Soldat getötet worden. Der Einsatz in der Nacht zum Donnerstag habe unter irakischem Kommando gestanden und sei von US-Spezialkräften unterstützt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen in Washington. Der Nachrichtensender CNN berichtete, dass nahe der nordirakischen Stadt Hawidscha rund 70 kurdische Geiseln aus der Hand der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) befreit worden seien.

