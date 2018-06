Washington (AFP) Der Besuch von Syriens Machthaber Baschar al-Assad in Moskau ist auf scharfe Kritik der USA gestoßen. Der "Rote-Teppich-Empfang für Assad, der Chemiewaffen gegen sein eigenes Volk eingesetzt" habe, laufe dem erklärten Ziel Russlands zuwider, für einen politischen Übergang in Syrien einzutreten, sagte der stellvertretende US-Regierungssprecher Eric Schultz am Mittwoch (Ortszeit) vor Journalisten. Moskaus Vorgehen im Syrien-Konflikt sei "kontraproduktiv". Mit dem Empfang Assads in Moskau werde der syrische Machthaber gestärkt und der Fortschritt hin zu einer politischen Lösung des Konflikts behindert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.