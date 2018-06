Offenbach (dpa) - Heute Nachmittag bleibt es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise fällt etwas Regen. Auflockerungen gibt es zunächst noch in der Mitte, später nur noch im Südosten, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Die Temperatur steigt auf 9 bis 15 Grad, wobei es im Nordwesten am mildesten ist. Es weht mäßiger, nach Norden zu auch frischer, in Böen starker Wind aus westlichen Richtungen. An den Küsten und im höheren Bergland gibt es stürmische Böen.