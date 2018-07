Los Angeles (SID) - Ski-Freestyler Gus Kenworthy hat sich am Donnerstag als homosexuell geoutet und bedauert, nicht schon bei den Olympischen Spielen 2014 den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt zu haben. "Ich war nie richtig stolz auf meine Taten in Sotschi, weil ich mich schrecklich gefühlt habe wegen etwas, was ich nicht getan habe", sagte der 24 Jahre alte Amerikaner bei ESPN.

Kenworth hatte in Russland, wo vor den Spielen der Umgang mit Homosexualität für viel Diskussionsstoff gesorgt hatte, die Silbermedaille gewonnen. Kenworthy twitterte am Donnerstag: "Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens."