Mönchengladbach (AFP) Ein 19 Tage alter Säugling ist am Niederrhein über mehrere Tage misshandelt und schließlich getötet worden. Dringend tatverdächtig sind die Eltern des Kleinkindes, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach am Freitagmorgen mitteilten. Die Eltern sollen demnach noch am Mittag dem Haftrichter vorgeführt werden.

