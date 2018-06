Berlin (AFP) Deutschland und die Ukraine haben eine gemeinsame Industrie- und Handelskammer gegründet. Dazu wurde am Freitag in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und des ukrainischen Regierungschefs Arseni Jazenjuk ein entsprechendes Regierungsabkommen unterzeichnet. Die deutsche Auslandshandelskammer mit Sitz in Kiew soll die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern vorantreiben. Das Handelsvolumen beider Länder habe im vergangenen Jahr 5,2 Milliarden Euro erreicht, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Das liege aber noch unter den Möglichkeiten, die es für Investitionen und Handel gebe.

