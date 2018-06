Heidelberg (AFP) Deutsche Smartphone-Nutzer sind mit Geräten des US-Technologieriesen Apple und des japanischen Herstellers Sony nach Angaben des Verbraucherportals Verivox am zufriedensten. Mit 81 Prozent erreichten beide Unternehmen in einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit die höchsten Werte, wie Verivox am Freitag mitteilte. Der südkoreanische Weltmarktführer Samsung landet demnach mit 77 Prozent lediglich auf dem dritten Platz, knapp vor Motorola, Nokia und HTC. Am wenigsten zufrieden seien deutsche Verbraucher mit Smartphones der asiatischen Hersteller Huawei und LG.

