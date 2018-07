Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) reist am Montag in die USA und wird dort auch über die Abgasaffäre bei Volkswagen sprechen. Wie sein Ministerium am Freitag mitteilte, sind Treffen mit US-Verkehrsminister Anthony Foxx und mit der US-Umweltbehörde EPA in Washington geplant.

