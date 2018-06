München (AFP) Die Gemeinschaftsflüge von Airberlin und Etihad sind nach Angaben der arabischen Fluggesellschaft vorerst auch ohne eine Regierungsvereinbarung zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten abgesichert. Das Verwaltungsgericht in Braunschweig habe entschieden, dass die sogenannten Codeshare-Flüge zu Zielen nach Europa, in die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate vorübergehend fortgesetzt werden können, teilte Etihad am Freitag mit. Die einstweilige Verfügung des Gerichts sei bis zum 8. November gültig.

