Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hält die von Deutschland und Österreich wegen der Flüchtlingskrise wieder eingeführten Grenzkontrollen für rechtmäßig. Nach Einschätzung der Behörde stünden die vorübergehenden Kontrollen "in Einklang mit dem Schengener Grenzkodex" und seien angesichts der hohen Zahl ankommender Menschen "verhältnismäßig", teilte die Behörde am Freitag in Brüssel mit. Deutschland hatte am 13. September vorübergehende Grenzkontrollen eingeführt, nachdem über Österreich tausende Flüchtlinge nach Bayern gekommen waren. Österreich folgte drei Tage später und kontrollierte insbesondere an der Grenze zu Ungarn.

