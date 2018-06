Köln (AFP) Die Polizei in Köln steht vor einem der schwierigsten Großeinsätze seit Jahren: Fast genau ein Jahr nach den Hooligan-Krawallen in der Domstadt sollen am Sonntag 3500 Beamte der Landespolizei und weitere starke Kräfte der Bundespolizei Ausschreitungen bei einer erneuten Kundgebung von Hooligans und Rechtsextremen verhindern, wie die Polizei am Freitag mitteilte. "Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes alle Kräfte aufbieten müssen, um die Lage unter Kontrolle zu halten", sagte Einsatzleiter Michael Temme.

