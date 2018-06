Bonn (AFP) Die Deutsche Telekom startet zusammen mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei ein Cloud-Angebot in Europa. Die neue Cloud-Plattform richte sich an "Unternehmen und die öffentliche Hand", sagte ein Telekom-Sprecher am Freitag in Bonn. Die Rechenzentren dafür stünden in Deutschland, so dass deutsche Datenschutzstandards gewährleistet seien. Über die Cloud können Unternehmen Rechenleistung, Arbeits- und Festplattenspeicher der Telekom nutzen.

