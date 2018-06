Berlin (AFP) Die Umweltschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) aufgefordert, die Abgaswerte eines bestimmten Opel Zafira Diesel zu überprüfen. Zur Begründung verwies die DUH am Freitag auf einen von ihr in der Schweiz in Auftrag gegebenen Test, bei dem das Modell 1.6 CDTi "in bestimmten Fahrsituationen" einen bis zu 17 Mal höheren Stickoxid-Ausstoß gehabt habe als nach der Euro 6-Norm erlaubt. Opel wies diese Anschuldigung "scharf" zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.