Berlin (AFP) Die verschärften Abschieberegelungen für Asylbewerber erlangen früher als geplant bereits am Samstag Gültigkeit. Die von Bundestag und Bundesrat geplanten Neuregelungen wurden am Freitag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Ausdrücklich heißt es in der Regelung, dass sie in weiten Teilen am Tag nach der Verkündung - also am Samstag - in Kraft treten.

