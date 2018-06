Austin (SID) - Das zweite freie Training zum Großen Preis der USA (Sonntag, 20.00 Uhr/RTL und Sky) ist am Freitagnachmittag (Ortszeit) wegen eines heftigen Unwetters in Austin abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter aus Sicherheitsgründen mit, der Rettungshubschrauber könne im Falle eines Notfalls nicht abheben.

Auch für das Qualifying am Samstag (20.00 Uhr) werden heftige Regenfälle erwartet, für das Rennen am Sonntag besteht allerdings noch Hoffnung, dass sich das Wetter wieder beruhigt.

Zuvor hatte Mercedes-Pilot Nico Rosberg (Wiesbaden) im Regen von Austin das Tempo vorgegeben. Der 30-Jährige drehte im ersten freien Training in 1:53,989 Minuten die schnellste Zeit auf dem 5,513 km langen "Circuit of the Americas". Der WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton ließ es auf der erst am Ende der Session abtrocknenden Piste locker angehen und begnügte sich mit Rang fünf (1:55,693).

Der Brite landete im zweiten Silberpfeil direkt vor seinem ärgsten WM-Rivalen Sebastian Vettel im Ferrari (1:55,710). Hinter Rosberg belegte das Red-Bull-Duo Daniil Kwjat (1:55,224/Russland) und Daniel Ricciardo (1:55,592/Australien) die Plätze zwei und drei, Nico Hülkenberg wurde im Force India 14. (1:57,518).

Hamilton kann bereits in Austin erneut Weltmeister werden. Der Silberpfeil-Pilot hat vor dem 16. von insgesamt 19. Saisonrennen mit 302 gewonnenen Punkten 66 Zähler Vorsprung auf Vettel und 73 auf seinen Teamkollegen Rosberg.

Nach dem Rennen in Texas braucht Hamilton 75 Punkte Vorsprung auf seine Rivalen, um nach 2008 und 2014 wieder Weltmeister zu werden. Gewinnt Hamilton, und Vettel kommt nicht über Platz drei hinaus, setzt er sich erneut die Krone auf.