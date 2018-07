Paris (AFP) Der französische Energieversorger EDF plant den Bau von "mehreren Dutzend" neuen Atomreaktoren in Frankreich. Damit solle der bisherige Bestand an Atomkraftwerken erneuert werden, teilte der Chef des Staatskonzerns, Jean-Bernard Lévy, am Freitag mit. Ab frühestens 2028 sollen demnach in Frankreich "neue Modelle" des Europäischen Druckwasserreaktors (EPR) gebaut werden. Sie sollen bis etwa 2055 die aktuelle Generation von Reaktoren ersetzen. Laut Lévy sollen insgesamt 30 bis 40 der vom französischen Atomkonzern Areva entwickelten EPR gebaut werden.

