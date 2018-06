Puisseguin (AFP) Beim schlimmsten Verkehrsunfall in Frankreich seit 33 Jahren sind im Südwesten des Landes mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Ein Bus mit einer französischen Seniorengruppe prallte den Behörden zufolge am Freitagmorgen auf einer Landstraße östlich von Bordeaux frontal mit einem unbeladenen Holztransporter zusammen. Die Fahrzeuge gingen sofort in Flammen auf. Mehrere Menschen überlebten verletzt.

