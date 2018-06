Paris (AFP) In Paris ist eine von hunderten Flüchtlingen besetzte Schule vollständig geräumt worden. Rund 700 Flüchtlinge verließen das Lycée Jean-Quarré im Norden der französischen Hauptstadt am frühen Freitagmorgen auf Anweisung der Polizei, wie AFP-Reporter berichteten. Sie sollen nun in dafür eingeplanten Unterkünften untergebracht werden. Die Flüchtlinge hatten die leerstehende Schule Ende Juli besetzt. Ende September forderten die Behörden sie auf, das Gebäude binnen eines Monats zu räumen.

