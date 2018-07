Köln (SID) - Ohne Franz Beckenbauer und Günter Netzer findet am Freitagabend die Eröffnung des Deutschen Fußball-Museums in Dortmund statt. Die Absagen der beiden Idole, die in die Bewerbung um die WM 2006 und die Orgsanisation des Turniers in Deutschland eingebunden waren, bestätigte die Museumsleitung am Vormittag auf SID-Anfrage ohne Angabe von Gründen.

Zuvor schon hatte Beckenbauers Management den Verzicht des "Kaisers" auf die Reise ins Ruhrgebiet dem SID telefonisch bestätigt und die "aktuelle Entwicklung" als Begründung genannt. Außer dem Weltmeister-Kapitän von 1974 und Weltmeister-Teamchef von 1990 sowie Europameister Netzer sagte laut der Mueseumsleitung auch Nationalmannschafts-Ehrenspielführer Uwe Seeler für die Eröffnung ab.

Beckenbauer ist im Zuge der ungeklärten Millionenzahlung der deutschen WM-Organisatoren an die FIFA von 2005 in Bedrängnis geraten. Durch die Ethikkommission des Weltverbandes FIFA muss der 70-Jährige in nächster Zeit eine Strafe wegen seines Verhaltens im Zusammenhang mit der Vergabe zweier WM-Endrunden und den nachfolgenden Ermittlungen der FIFA befürchten.