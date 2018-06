Bremen (SID) - Tabellenschlusslicht Werder Bremen hat zum Auftakt des 14. Spieltages in der 3. Fußball-Liga für ein Ausrufezeichen gesorgt. Die Norddeutschen feierten beim 4:0 (1:0) gegen Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue ihren dritten Saisonsieg und stellten dadurch wieder den Anschluss an das Mittelfeld her.

Aue bleibt trotz seines fünften Spiels in Serie ohne Sieg vorerst auf Platz fünf. Nach einem Eigentor von Adam Susac (14.) machten Björn Rother (70.) und Leon Guwara (72.) mit einem Doppelschlag im zweiten Durchgang den Werder-Sieg perfekt, ehe Martin Kobylanski (90.) den Schlusspunkt setzte.