Berlin (dpa) - Die Krankenkassen Barmer GEK und Deutsche BKK wollen sich zur größten gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland zusammenschließen. Die Verwaltungsräte beider Kassen beauftragten heute die Vorstände in getrennten Sitzungen jeweils einstimmig, eine Fusion konkret vorzubereiten. Das teilten die Unternehmen in Berlin mit. Die Vereinigung solle am 10. November in Berlin von den Verwaltungsräten beschlossen werden. Die neue Krankenkasse könne demnach zum 1. Januar 2017 ihre Arbeit aufnehmen.

