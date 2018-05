London (AFP) Nach einer Protestaktion während des Besuchs von Chinas Staatschef Xi Jinping in London hat die britische Polizei einen Überlebenden der Proteste auf dem Pekinger Tiananmen-Platz festgenommen. Shao Jiang, ein Aktivist der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, sei unter dem Verdacht der "Verabredung zu bedrohlichem Verhalten" in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der 47-jährige am Mittwoch eine Absperrung überwand, sich vor Xis Wagenkolonne stellte und schließlich von Polizisten abgeführt wurde.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.