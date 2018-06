Cadsden (AFP) Nach dem Abschluss milliardenschwerer Verträge haben sich der britische Premierminister David Cameron und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag eine Auszeit in Pub gegönnt. Er habe mit Xi die nordwestlich von London gelegene Kneipe "The Plough" besucht, erklärte Cameron im Online-Dienst Twitter. Ein Foto zeigte die beiden Politiker, die ihre Krawatten abgelegt hatten, mit einem Bierglas in der Hand. Zudem verspeisten sie eine Portion Fish and Chips.

