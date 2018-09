Wien (dpa) - US-Außenminister John Kerry will bei einem Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow und den Außenministern der Türkei und Saudi-Arabiens heute in Wien über Auswege aus der Syrien-Krise beraten. Bei diesem Treffen seien "einige spezifische Themen" zu besprechen, ehe auch andere Länder an weiteren Beratungen zu beteiligen seien, sagte Kerry vor den Beratungen. Danach ist in der österreichischen Hauptstadt auch ein Treffen des Nahost-Quartetts geplant. Die Gruppe aus UN, EU, USA und Russland ist wegen der jüngsten Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern besorgt.

