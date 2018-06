Trollhättan (dpa) - Der tödliche Schwertangriff an einer schwedischen Schule war den Ermittlern zufolge ein rassistisches Verbrechen. "Es gibt drei klare Hinweise darauf", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Erstens haben wir einige Dinge in der Wohnung des Täters gefunden. Außerdem hat er seine Opfer in der Schule bewusst ausgesucht." Bei der Attacke im westschwedischen Trollhättan hatte der 21-Jährige einen Lehrer und einen Schüler getötet sowie einen weiteren Lehrer und einen Schüler verletzt. Die Polizei hatte ihn anschließend erschossen.

