London (dpa) - Sie ist zurück: Vier Jahre nach ihrem letzten Album hat Adele (27) am Freitag ihre Single "Hello" veröffentlicht. Dazu kündigte sie an, am 20. November ihr Album "25" auf den Markt zu bringen.

"Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber das Leben kam dazwischen", erklärte die Britin, die 2012 zum ersten Mal Mutter geworden ist, in einem offenen Brief an ihre Fans.

Seit der Ankündigung flippen viele Fans im Internet aus. "Du wurdest sehr vermisst. Willkommen zurück", schrieb ein User bei Facebook. "Ich hoffe, das Album wird genauso groß oder größer, als es der Koloss "21" war", schrieb ein anderer Fan in Bezug auf den hochgelobten Vorgänger.

Einen Vorgeschmack gibt die erste Single aus "25", die am Freitagvormittag Premiere im Radio und Internet feierte. In der epischen Ballade "Hello" kommt Adeles ausdrucksstarke Stimme erneut voll zum Tragen. Das sechsminütige Musikvideo hat der frankokanadische Regisseur Xavier Dolan (26, "Mommy") gedreht.

Ihr 2008 erschienenes Debütalbum "19" und die Single "Chasing Pavements" machten die Sängerin, die mit vollem Namen Adele Laurie Blue Adkins heißt, in Großbritannien und bald auch darüber hinaus bekannt. Ihr Album "21" brachte dann 2011 den endgültigen Durchbruch. Die Londonerin räumte weltweit Preise ab.

Auch das dritte Album der Oscar-Gewinnerin ("Skyfall") ist nach ihrem Alter zu dem Zeitpunkt benannt, als sie die Titel komponiert hat. Damit soll künftig aber Schluss sein. "Ich will mit den Titeln ein Foto von dem zeigen, was gerade in meinem Leben passiert. Ich habe aber das Gefühl, dass sich in der Zukunft nicht mehr Grundlegendes ändern wird", sagte sie dem Apple-Radiosender "Heard on Beat 1".

