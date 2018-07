Los Angeles (dpa) - Verlobung am Arbeitsplatz: Der US-Sänger Cee Lo Green (40) ("F**k you") hat im Musikstudio um die Hand seiner Freundin Shani James angehalten. Er habe einen Ring gekauft und ihn in seinem Equipment versteckt.

"Sie war immer gut zu mir, auch wenn unsere Partnerschaft oft auf eine harte Probe gestellt worden ist", erklärte der Musiker dem US-"People"-Magazin vom Donnerstag.

Das Paar hat sich dem Bericht zufolge schon vor gut einem Jahr verlobt, dies aber geheimgehalten. "Wir wollten damit nicht hausieren gehen. Wir sind gemeinsam so stark, weil uns unser Privatleben heilig ist." Nun sei aber die Zeit gekommen.

Der R&B-Sänger bringt am 13. November sein neues Album "Heart Blanche" auf den Markt. Während der Arbeit daran hatte er seiner Freundin den Antrag gemacht. Ein Hochzeitsdatum stehe noch nicht fest. Der 40-Jährige war bereits einmal verheiratet und ließ sich 2005 scheiden.