Berlin (dpa) - Der Grünen-Innenpolitiker Volker Beck hat sich wegen der Grenzkontrollen durch Deutschland und andere EU-Staaten aufgrund des Flüchtlingsandrangs an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gewandt. In einem Brief, über den der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet, verlangt er Aufklärung darüber, ob die Wiedereinführung der Kontrollen rechtmäßig sei. Voraussetzung dafür sei "eine schwerwiegende Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit", schrieb Beck. Die EU soll Flüchtlingen helfen, aber ihre Außengrenzen besser sichern.

