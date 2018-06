Den Haag (AFP) Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Absturz von Flug MH17 in der Ukraine verdächtigen Experten russische Hacker eines Angriffs auf niederländische Computersysteme. Die Hacker hätten es vermutlich auf den in der vergangenen Woche vorgestellten Abschlussbericht zu der Katastrophe abgesehen gehabt, erklärten die Spezialisten von Trend Micro am Freitag. Verantwortlich soll demnach die Gruppe Operation Pawn Storm sein, die "rege Cyberspionage gegen Politik und Wirtschaft" betreibe und bereits die US-Regierung und die Nato angegriffen habe.

