Yola (AFP) Im Nordosten Nigerias ist eine weitere Moschee von einer heftigen Explosion erschüttert worden. Die Detonation habe sich am Freitag in einer Moschee in der Stadt Yola im Bundesstaat Adamawa ereignet, sagten Vertreter der Rettungskräfte der Nachrichtenagentur AFP. Angaben zu möglichen Opfern lagen zunächst nicht vor. Die Rettungskräfte befürchteten jedoch "zahlreiche" Tote und Verletzte.

