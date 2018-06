Karachi (AFP) Bei einem Anschlag auf eine schiitische Prozession in der südpakistanischen Stadt Jacobabad sind am Freitag mindestens 15 Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Nach Angaben der Polizei und von Krankenhausmitarbeitern wurden zahlreiche Verletzte und Leichen in eine Klinik der Stadt gebracht. Der Chef des Civil Hospital, Altaf Wagan, sprach von 15 Toten und 36 Verletzten. Weitere Verletzte seien in andere Krankenhäuser gebracht worden. Der Anschlag ereignete sich vor dem Haus eines örtlichen Schiitenführers.

