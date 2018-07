Wien (AFP) Bei einem Außenministertreffen in neuartiger Zusammensetzung ist am Freitag in Wien über einen Ausweg aus dem Bürgerkrieg in Syrien beraten worden. An den Krisentreffen in der österreichischen Hauptstadt nahmen US-Außenminister John Kerry, sein türkischer Kollege Feridun Sinirlioglu, Saudi-Arabiens Ressortchef Adel al-Dschubeir und der russische Außenminister Sergej Lawrow teil. Russland kündigte an, gemeinsam mit Jordanien alle syrischen Konfliktparteien an einen Tisch bringen zu wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.