Wien (AFP) Ohne greifbares Ergebnis ist am Freitag ein Treffen der Außenminister der USA, Russlands, Saudi-Arabiens und der Türkei zum Syrienkonflikt zu Ende gegangen. US-Außenminister John Kerry sagte nach den Beratungen mit seinen Kollegen Sergej Lawrow, Adel al-Dschubeir und Feridun Sinirlioglu in Wien, er hoffe auf weitere Gespräche in der kommenden Woche. Ziel sei es, bereits für den kommenden Freitag nach Rücksprache "mit allen Beteiligten" ein "breiteres Treffen" einzuberufen.

