Ljubljana (AFP) Angesichts des großen Flüchtlingsandrangs schließt Slowenien den Bau eines Zauns an der Grenze zu Kroatien nicht mehr aus, sollten dem Land beim Krisengipfel in Brüssel am Sonntag keine konkreten Hilfen zugesagt werden. Dies sei eine letzte Option, kündigte Sloweniens Regierungschef Miro Cerar in der Nacht zum Freitag im Fernsehen an. Cerar war bislang gegen den Bau eines Grenzzauns.

