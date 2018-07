Glasgow (SID) - Die deutschen Kunstturnerinnen haben bei den Weltmeisterschaften in Glasgow die direkte Olympia-Qualifikation für Rio de Janeiro so gut wie verspielt. Nach dem ersten von zwei Ausscheidungstagen nimmt die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) nur Rang sieben ein.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden zumindest die Top-Riegen aus den USA und China am Samstag vorbeiziehen. In diesem Fall müsste das Sextett im April an einer zweiten Qualifikation in der Olympiastadt teilnehmen.