Abu Dhabi (AFP) In der Auseinandersetzung mit der Bundesregierung um Gemeinschaftsflüge mit Airberlin hat die Fluggesellschaft Etihad nun die Justiz eingeschaltet. Zwei Tage vor Beginn des Winterflugplans beantragte Etihad "präventiv" eine einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht Braunschweig, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Damit will die Fluggesellschaft erreichen, dass sie auch ohne Erlaubnis des Luftfahrt-Bundesamtes mit Sitz in Braunschweig die Gemeinschaftsflüge ab Sonntag anbieten kann.

