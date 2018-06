Yola (AFP) Bei einem Anschlag auf eine Moschee im Nordosten Nigerias sind mindestens 27 Menschen getötet worden. Fast hundert weitere Menschen wurden verletzt, als in einer Moschee in der Stadt Yola im Bundesstaat Adamawa während des Freitagsgebets eine Bombe hochging, wie ein Vertreter der Katastrophenschutzbehörde der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Jambutu-Moschee im Stadtteil Jimeta war erst kürzlich eröffnet worden. Es war zunächst unklar, ob die Bombe in dem Gotteshaus versteckt war oder ein Selbstmordattentäter den Anschlag verübte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.