Kiew (AFP) Die Aufständischen in der selbsternannten Volksrepublik Donezk im Osten der Ukraine haben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) ein Betätigungsverbot erteilt. Wie der MSF-Einsatzleiter Bart Janssens am Freitag der Nachrichtenagentur AFP sagte, erging das Verbot bereits am 19. Oktober, ohne dass eine Begründung gegeben worden sei. Ein Mitarbeiter des zuständigen Büros der Aufständischen in Donezk sagte: "Wir behalten uns das Recht vor, keine Begründung mitzuteilen."

